Hasan Nasrullah'tan Erbain merasiminin önemine vurgu

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ın Erbain merasimi münasebetiyle bir konuşma yaptı.

Erbain merasimlerinin tarihi bir tören olduğunu belirten Nasrullah, Baas rejimi döneminde Saddam’ın bu merasimlerin yapılmasına karşı olduğunu söyleyerek, "Saddam rejiminin Erbain yürüyüşlerini engellediğini ve bazı yıllarda roketler, tanklar ve askeri uçaklarla yürüyen insanları hedef aldığını hepimiz biliyoruz. Saddam rejiminin Hz. İmam Hüseyin (as) Kutsal Türbesi'ni ziyaret etmek isteyenleri nasıl hedef aldığını kendi gözlerimizle gördük." dedi.

Erbain merasimini "büyük bir etkinlik" olarak nitelendiren Seyyid Hasan Nasrullah, bu sene koronavirüs salgınının yayılması nedeniyle bu merasimlerin kısıtlandığını belirtti.

Hasan Nasrullah sözlerine şöyle devam etti:

“Birçok İslam ülkesinde İslami uyanış hareketinin başlamasından sonra özellikle İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu İmam Humeyni’nin (r.a) önderliğinde İran'daki İslam Devrimi'nin zaferi ve bölgede elde edilen büyük değişimlerin yanı sıra Irak’ta Saddam rejiminin devrilmesinden sonra Erbaim merasimlerinin coşkulu bir şekilde yapılması için zemin hazırlandı.”

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, "Dünya halkları televizyon ekranlarında milyonlarca İmam Hüseyin sevdalısını izleyerek, Kerbela Kıyamı'nın hedeflerinin farkına varır." diye konuştu.