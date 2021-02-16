Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, direniş komutanlarından İmad Muğniye'nin şehadet yıldönümü nedeniyle bir konuşma yaptı.

'İran İslam Cumhuriyeti bölgesel güç haline geldi'

Hasan Nasrullah, İslam Devrimi'nin 42. zafer yıldönümüne ilişkin, "İran İslam Devrimi'nin zaferinin üzerinden 42 sene geçti. İran İslam Cumhuriyeti dimdik ayakta ve her alanda ilerleme kaydediyor, hatta dikkate alınan büyük bir bölgesel güç haline geldi." dedi.

Nasrullah'tan Manama-Tel Aviv ilişkilerine tepki

Bahreyn 14 Şubat Hareketi'nin 10. yıldönümü ile ilgili olarak Nasrullah, “Özgürlüğe kavuşmak için birçok fedakarlıkta bulunan Bahreyn halkını özellikle Ayetullah Şeyh İsa Kasım’ı selamlıyorum." ifadesini kullandı.

Seyyid Hasan Nasrullah, Manama-Tel Aviv ilişkilerini eleştirerek, "Bahreyn yöneticileri, ülkeyi Siyonist Rejim'le ilişkileri normalleştirmek için bir üs haline getirmiştir. Fakat Bahreyn halkı ülkelerini doğal duruma getrirmeye ve Filistin meselesini desteklemeye çalışıyor." diye konuştu.

Lübnan'daki son durum

Lübnan’daki iç meseleler hakkında Hasan Nasrullah, BM'nin güç kullanımına yetki veren 7. bölümünün gündem getirilmesine sert bir şekilde tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Bu kabul edilemez ve çok gariptir. Aynı zamanda savaşa çağrı anlamına gelir ve ülkenin yabancı güçler tarafından işgal edilmesine yol açar. Lübnan konusunu BM'ye taşımak ülkenin ve ulusal egemenliğin aleyhinedir ve işleri karmaşık bir hale getirir."