Hasan Nasrullah: ABD, IŞİD'i tekrar canlandırmaya çalışıyor

El Manar TV kanalına göre, Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, bu akşam yaptığı konuşmada gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Kuveyt Emiri’nin vefatı

Nasrullah, Kuveyt Emiri’nin vefatı hakkında Nasrullah, “Emir Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatı nedeniyle Kuveyt halkına, Veliaht Prens ve meclisine başsağlığı dileklerimi iletiyorum." dedi.

"Rahmetli Kuveyt Emiri Şeyh Sabah, Fars Körfezi'ne kıyısı olan devletlerin (İsrail ile) normalleşme hareketine katılmaları yönündeki baskılarına direndi ve tutarlı bir duruş sergiledi. Kuveyt'in Kudüs ve Filistin'i destekelyen tutumu, normalleşme treninin tam tersidir." ifadesini kullanan Hasan Nasrullah, merhum Kuveyt Emiri'nin Lübnan tutumunu da takdir etti.

'ABD bölgede IŞİD'i tekrar canlandırmaya çalışıyor'

Lübnan'ın kuzeyindeki gelişmelere değinen Seyyid Hasan Nasrullah, "Bölgede silahlı gruplar tarafından ele geçirilen silahların miktarı durumun tehlikeli olduğunu gösteriyor. Kuzey Lübnan'daki silahlı gruplar, büyük ölçekli saldırılara hazırdı. IŞİD'in Irak ve Suriye'de yeniden canlandırılması konusunda uyarmıştık. Bölgedeki Amerikan askerlerinin varlığını meşrulaştırmak için sürecin Lübnan'da başlaması doğaldır." ifadelerinde bulundu.

Netanyahu'nun Hizbullah iddiası

Nasrullah, Lübnan’ın güneyindeki sınırları koruduklarını ve işgalci rejim güçlerinin askeri faaliyetlerinin Hizbullah tarafından titizlikle izlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Düşman güçleri sınırda alarm durumda, bu iyi bir durum. Onları izliyor ve bekliyoruz, çünkü hedefe ulaşılmak önemli. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda ne olacağını göreceğiz. Netanyahu, Hizbullah'ın doğalgaz istasyonunun yakınında füze depoladığını iddia ediyor; Hizbullah, Netanyahu'nun öne sürdüğü yalanlarının canlı yayında ortaya çıkarılması için medyadan onun iddia ettiği yere gelmesini isteyecek.

Beyrut limanı veya gaz istasyonunun yakınında füze depolamıyoruz; Füzelerimizi nereye yerleştireceğimizi kendimiz çok iyi biliriz."

Fransa'nın Lübnan Planı

Hasan Nasrullah, Fransa'nın sunduğu Lübnan Planı'na dair, "Hepimiz Fransa’nın planını destekledik ve desteklediğimizi de bildirdik. Ayrıca ilk adımın bir başbakan seçmek olduğunu ifade ettik. Yeni başbakan için parlamentoda çalışmalar başlatıldı." açıklamasında bulundu.

Hükümet kurma görevini teslim eden Mustafa Edib’le sorunlarının olmadığını anlatan Nasrullah, “Edib ne parlamento gruplarına ne de cumhurbaşkanına danıştı. Fransızlar, cumhurbaşkanının hükümeti kurma yönündeki rolünü ortadan kaldırmaya çalışıyor." değerlendirmesini yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Hizbullah’a yönelik suçlayıcı açıklamalarına tepki gösteren Seyyid Hasan Nasrullah, sözlerine şöyle devam etti:

“Savaşı biz başlatmadık ama bize saldıran ve kaynaklarımızı çalan taraf İsrail'dir. Suriye hükümetinin onayı ile terörist olduğunu düşündüğünüz gruplarla savaşmak için bu ülkeye gittik. Fakat sizin Suriye'deki varlığınız gayri meşrudur. Bizimle böyle konuşmayın; Böyle bir dille kimsenin bizimle konuşmasına izin veremeyiz. Macron'un bizi vatana ihanetle suçlamasını asla kabul etmiyor ve kınıyoruz. Bizden şüphe duymalarını veya bizi baskı yapmakla suçlamalarını da kabul etmiyoruz. Fransa'nın Hizbullah'a bağlı bakanlar aleyhine açtığı bir yolsuzluk davası varsa Lübnan yargısına iletsin. Fransa’nın planını memnuniyetle karşılıyoruz, ancak Lübnan'ın koruyucusu olarak görmesini istemiyoruz."

İran’ın Lübnan'ın içişlerine karışmadığını ve Hizbullah ile Emel Hareketi’nin ne yapılması gerektiğine karar verdiğini söyleyen Nasrullah, Macron’a seslenerek, “Biz kimseyi korkutmuyor veya tehdit etmiyoruz, ancak dostunuz ve destekçiniz olan Arap ülkelerinde kimse tweet atmaya bile cesaret edemiyor. Planınızı başarısızlığa uğratan birini arıyorsanız, yaptırım uygulayan ve durumu karmakarışık bir hale getiren Amerikalılarda arayın." ifadelerinde bulundu.

İsrail ile normalleşme

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan bazı Arap ülkelerinin tutumunu eleştirerek, "Normalleşmesine karşı mücadelede uluslara güveniyoruz. İsrail’le normalleşme kararı alanlar hesaplarının yanlış olduğunu anlayacak ve yakın gelecekte bunu doğrulayacaktır." diye konuştu.

Sudan halkına hitap eden Hizbullah Lideri, "Tarihini ve mücadelesini bildiğimiz Sudan halkından, ekonomik meseleler ve terör listesi bahanesiyle sulta düzeninin hakim olmasına izin vermemesini istiyoruz." tavsiyesinde bulundu.