Ermenistan’da bir Rus helikopteri düşürüldü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan'da Yerash yerleşim yerinin yakınlarında Rus yapım bir Mi-24 helikopterinin düştüğü, hava aracının karadan MANPADS tipi taşınabilir hava savunma sistemi ile vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, “9 Kasım tarihinde Moskova saatiyle yaklaşık 17.30’da (TSİ ile aynı) Nahcivan Özerk Cumhuriyeti (Azerbaycan Cumhuriyeti) sınırının yakınındaki Ermeni yerleşimi Yerash’ın hava sahasında, 102. Rus askeri üssünün konvoyuna Ermenistan Cumhuriyeti topraklarından geçerken refakat eden Rus Mi-24 helikopteri karadan MANPADS tipi taşınabilir hava savunma sisteminden ateşe tutuldu. Füzenin isabet etmesi sonucunda helikopter kontrolü kaybetti ve Ermenistan topraklarında dağlık araziye düştü” ifadelerine yer verildi.

Mürettebattan 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralı

Açıklamada ayrıca Ermenistan’daki Rus helikopterin düşmesi sonucu mürettebattan 2 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin ise orta derece yaralanmalarla ana hava üssüne tahliye edildiği belirtildi.