AK Parti Sözcüsü Çelik, Akdeniz'de Türk gemisine dün yapılan hukuk dışı aramaya ilişkin, "Alman savaş gemisi tarafından gemimize çıkılarak yapılan aramayı şiddetle protesto ediyoruz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü Çelik, "Hukuk dışı, korsan aramalardır, son derece yanlış bir iş yapmışlardır." diye konuştu.

Çelik, CHP’li Ünal Çeviköz’ün açıklamaları hakkında şunları söyledi:

"Başkalarından demokrasi talep etmeden önce nasıl demokrat olunur konusunda bir özeleştiri içine girmelerinin kendi partileri için de ülkemiz için de faydalı olacağını değerlendiriyoruz."

AK Parti Sözcüsü Çelik,"Kapalı Maraş'ın açılmasının gayrimeşru ne tarafı var ki işi gücü yokmuş gibi Rum tarafındaki siyasi partilerle yarışacak bir dil kullanıp Türkiye'nin ana muhalefet partisi Kapalı Maraş'ın açılmasına karşı çıkıyor?" ifadelerini kullandı.

Çelik, "Azerbaycan'ın belirleyeceği bir yerde Rusya'yla birlikte ortak merkez kurularak Türk ordusu, Türk askeri orada barışın kazanımlarının korunması konusunda gözlem gücü yapacak." dedi.

Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği görevinden ayrılmasıyla ilgili Sözcü Çelik, "MYK'mız Sayın Arınç'ın kamuoyunda öne çıkan görüşlerinin, yaklaşımlarının kabul edilmediği, doğru bulunmadığı yönünde mutabakata sahiptir." diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları hakkında, Böyle bir günde öğretmenlerin siyasi tercihlerine göre meşru gruplar ya da gayrimeşru gruplar gibi ayrıştırılması son derece üzücü bir husustur." dedi.

AA