Galibaf, nükleer bilimci Fahrizade'ye yönelik suikastı kınadı

İram İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İranlı nükleer fizikçi Mohsen Fahrizade’nin şehadeti nedeniyle yayınladığı bir mesajda, “Bugün yatıştırma politikasının yolu kapalıdır. Bu tür cinayetlerin faillerinden intikam almak onlara bu cinayetlerin ağır bedeli olduğunu gösterecek” dedi.

Meclis Başkanı Galibaf’ın kaleme aldığı mesajında, “İranlı nükleer fizikçi ve Savunma Bakanlığı Bilimsel Araştırma Kurumu Başkanı Mohsen Fahrizade’ye yapılan suikast, bir kez daha küresel emperyalizm ile Siyonist Rejim’in kötülük ve kin dolu imajını İran hakına tanıttı” denildi.

Galibaf’ın mesajına ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“İran milleti geçtiğimiz yıllarda bu tür terör eylemlerinin onların direniş ve kararlı iradelerini zedelemeyeceğini ve her zaman olduğu gibi emperyalizm ve Siyonist Rejim karşıtı hedeflerinden vazgeçmeyip uygun zamanda onlara sert yanıt vereceklerini kanıtlamıştır”