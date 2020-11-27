Zarif: Şehit Fahrizade'ye yönelik suikastta İsrail'in rolü var

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İranlı nükleer fizikçi ve Savunma Bakanlığı Bilimsel Araştırma Kurumu Başkanı Mohsen Fahrizade'ye yönelik düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Zarif, ayrıca kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Teröristler önde gelen İranlı bir bilim insanına yönelik suikast düzenledi. İsrail'in rolüne dair ciddi kanıtların bulunduğu bu alçakça eylem, faillerinin savaş yanlılığı ve çaresizliğinden kaynaklandığını gösteriyor. İran, uluslararası toplumu ve özellikle de Avrupa Birliği'ni utanç verici çifte standartlarına son vermeye ve bu terör eylemini kınamaya çağırıyor”.

İran Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, İran’ın nükleer faaliyetlerindeki en önemli isimlerden olarak bilinen fizik bilimcisi Mohsen Fahrizade’nin öğlen saatlerinde Tahran’da suikasta uğrayarak şehit edildiği açıklandı.