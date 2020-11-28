Fahrizade'ye yönelik terör saldırısının failleri cezalandırılmalı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İranlı nükleer fizikçi Mohsen Fahrizade'nin şehit edilmesine ilişkin bir mesaj yaynladı.

Devrim Lideri'nin mesaşında şu ifadelere yer verildi:

"Ülkenin önde gelen nükleer ve savunma bilimcisi Mohsen Fahrizade kiralık katiller ve zalimler tarafından şehit edildi. Bu benzersiz bilim insanı bilimsel alanda yaptığı büyük ve kalıcı çalışmalarından dolayı değerli ve aziz canını Allah yolunda feda etti. Bu nedenle şehadet onun için ilahi bir mükafattır.

Olayla ilgili iki mesele yetkililerin gündeminde olmalı; Birincisi bu olay takip edilmeli ve cinayet failleri veya saldırı talimatı verenlerin kesinlikle cezalandırılması lazım. İkincisi ise şehidin tüm alanlarda yürüttüğü bilimsel ve teknik çabaları devam etmeli."

Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ayrıca, Şehit Mohsen Fahrizade ailesi ile İran halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

İranlı nükleer fizikçi ve Savunma Bakanlığı Bilimsel Araştırma Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade, dün Tahran eyaletinin Demavend ilçesine yer alan Abserd şehrinde düzenlenen terör saldırısında şehit düşmüştü.