Şehit Fahrizade suikastı düşmanın acizliğinden kaynaklanıyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İranlı nükleer fizikçi Mohsen Fahrizade’nin şehadeti nedeniyle yayınladığı mesaja başsağlı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani’nin mesajında, “Bir kez daha, küresel emperyalizm ile gaspçı Siyonist Rejim’in elleri vatan evlatlamırmızın birinin kanına bulaştı ve İran milletinin içinde derin üzüntü yarattı” denildi

Ruhani’nin kaleme aldığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Kuşkusuz bu terör olayı İran milletinin yeminli düşmanlarının onların bilimsel kabiliyetleri karşısındaki acizliğinden ve bölgede ve dünyanın diğer siyasi arenalarında sürügelen yenilgilerinden kaynaklanıyor. Bu olay düşmanların insanlık dışı diğer eylemleri gibi dünyanın zihninde onların kötülük ve nefret dolu imajını canlandırdı.

Ancak, İran milletinin düşmanları şunu bilmelidir ki, Dr.Fahrizade gibilerin şehadetiyle bilimsel alanında İranlı bilimci ve gençlerin iradelerinde hiçbir aksaklık olmayacak aksine bu kıymetli şehidin yoluna devam etme kararlılıkları onları daha kararlı hale getirecek.”

Ruhani, bu terör saldırısından dolayı İran milletine başsağlığı ve Şehit Fahrizade’nin ailesi için sabır diledi.