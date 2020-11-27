Tümgeneral Bakıri: Şehit Mohsen Fahrizade'nin intikamını alacağız

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, bugün İranlı nükleer fizikçi ve Savunma Bakanlığı Bilimsel Araştırma Kurumu Başkanı Mohsen Fahrizade’nin şehit düşmesine neden olan terör saldırısı ardından taziye mesajı yayınladı.

Tümgeneral Bakıri tarafından yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Küresel emperyalizme ve Siyonist Rejim’e bağlı teröristler vahşice bir eylemde bulunarak, İran’ın bilimsel ve savunma alanında önemli hizmetler sunan yöneticilerinden birinin şehit düşmesine neden oldular. Şehit Fahrizade, hayatı boyunca pek çok hizmetlerde bulunan ve ülkenin savunma kabiliyetini kabul edilebilir bir caydırıcılık seviyesine getirmeyi başaran savunma sanayisinin üst düzey yöneticilerinden biriydi. Bu yetenekli ve değerli yöneticiye yapılan suikast, ülkenin savunma kompleksine acı ve ağır bir darbe olsa da, ancak düşmanlar Fahrizade'lerin açtığı yolun asla durdurulmayacağını bilmelidir. Terör örgütleri ve bu olayın failleri, onları ağır bir intikam beklediğini bilmelidir”

Tümgeneral Bakırı mesajında bu terör saldırısından dolayı İran İslam Devrim Lideri Ayetullah Hamanei’ye ve Savunma Bakanlığı’na başsağlı diledi.