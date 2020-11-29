Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Fahrizade'ye yönelik terör saldırısının failleri cezalandırılmalı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İranlı nükleer fizikçi Mohsen Fahrizade'nin şehit edilmesine ilişkin bir mesaj yaynladı.

Devrim Lideri'nin mesaşında şu ifadelere yer verildi:

"Ülkenin önde gelen nükleer ve savunma bilimcisi Mohsen Fahrizade kiralık katiller ve zalimler tarafından şehit edildi. Bu benzersiz bilim insanı bilimsel alanda yaptığı büyük ve kalıcı çalışmalarından dolayı değerli ve aziz canını Allah yolunda feda etti. Bu nedenle şehadet onun için ilahi bir mükafattır.

Olayla ilgili iki mesele yetkililerin gündeminde olmalı; Birincisi bu olay takip edilmeli ve cinayetin failleri veya saldırı talimatı verenlerin kesinlikle cezalandırılması lazım. İkincisi ise şehidin tüm alanlarda yürüttüğü bilimsel ve teknik çalışmaları devam etmeli."

Şehit Fahrizade suikastı düşmanın acizliğinden kaynaklanıyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İranlı nükleer fizikçi Mohsen Fahrizade’nin şehadeti nedeniyle yayınladığı mesaja başsağlı dileğinde bulundu.

Ruhani’nin kaleme aldığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Kuşkusuz bu terör olayı İran milletinin yeminli düşmanlarının onların bilimsel kabiliyetleri karşısındaki acizliğinden ve bölgede ve dünyanın diğer siyasi arenalarında sürügelen yenilgilerinden kaynaklanıyor. Bu olay düşmanların insanlık dışı diğer eylemleri gibi dünyanın zihninde onların kötülük ve nefret dolu imajını canlandırdı.

Ancak, İran milletinin düşmanları şunu bilmelidir ki, Dr.Fahrizade gibilerin şehadetiyle bilimsel alanında İranlı bilimci ve gençlerin iradelerinde hiçbir aksaklık olmayacak aksine bu kıymetli şehidin yoluna devam etme kararlılıkları onları daha kararlı hale getirecek.”

İran'dan BM'ye Şehit Mohsen Fahrizade mektubu

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, İranlı nükleer fizikçi Mohsen Fahrizade’ye yapılan terör saldırısının ardından BMGK'ya ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup gönderdi.

Şehit Fahrizade’nin ABD’nin tıbbi ilaç ve sağlık malzemelerinin ülkeye erişimini engellediği dönemde yerli korona tanı kitinin üretimi konusunda önemli rol oynadığına dikkati çeken Taht Revançi’nin gönderdiği mektupta, şu ifadelere yer verildi:

“Son yıllarda birkaç tanınmış İranlı bilim insanı da terör saldırılarına kurban gitmiştir. Suikastların arkasında bazı yabancı tarafların olduğuna dair güçlü kanıtlar var. Fahrizade suikastı bölgeyi felakete sürüklemek ve İran’ın bilimsel ve teknolojik gelişimini zedelemek amacıyla yapılan umutsuzca bir girişimdir. Son kırk yılda bile hiçbir baskı veya terör saldırı, sosyo-ekonomik kalkınma için ihtiyaç duyulan bilim ve teknolojiye erişmemizi engellememiştir."

Taht Revançi, İran’a karşı herhangi bir maceracılık hususunda ABD ile Siyonist Rejim’e uyarıda bulunarak, “İran halkını savunmak ve güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alma hakkı saklıdır” diye konuştu.

Düşmanlar Şehit Fahrizade'nin kanının bedelini ödeyecek

İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki daimi temsilcisi Kazım Garipabadi kişisel İnstagram hesabından yaptığı bir paylaşımda İranlı nükleer fizikçi Mohsen Fahrizade’nin şehit düşmesine neden olan terör eylemine tepki gösterdi.

Şehit Fahrizade'nin işinde çok ciddi olduğunu ve ülkenin savunma alanındaki yeteneğini güçlendirmek için önemli hizmetler sunduğunu belirten Garipabadi’nin paylaşımında, “Şehit Fahrizade ve ülkenin bilimsel ve araştırma alanındaki diğer şehitlerin yolu daha ciddi bir şekilde devam edecek ve İran düşmanları döktükleri kanların bedelini ödeyecek” ifadesi kullanıldı.

Kudüs Gücü Komutanı'ndan İsrail'e sert uyarı

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İranlı nükleer fizikçi Mohsen Fahrizade'nin şehit edilmesine tepki gösterdi.

Tuğgeneral Kaani'nin yaptığı paylaşımda, "Düşman, mertçe İran'la savaşmaya cesaret edemiyor. İsrail'in ölümü yaklaştı. Bu, dünya zorbaları ve uluslararası yağmacıların en son çırpınışları." ifadesine yer verildi.

İran'dan son koronavirüs açıklaması: 648 bin 831 kişi iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 391 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 402 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 47 bin 486'ya, vaka sayısının da 935 bin 799'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 865'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 648 bin 831'e ulaştığı bilgisini verdi.