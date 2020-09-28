Van TSO: İran'la olan Kapıköy Sınır Kapısı açılsın

Türkiye’nin İran’la olan yıllık 30 milyar dolarlık ticaretinde önemli bir aşamanın geçilmesine az bir zaman kaldı. Kapıköy Sınır Kapısı’ndan yapılacak ticareti milyar dolara çıkaracak inşaatın tamamlanması için geri sayım başladı.

Van’ın Saray ilçesine yaklaşık 8 kilometre mesafede yer alan Kapıköy Sınır Kapısı'nın İran tarafında hızla süren inşaatın yıl sonunda bitmesini beklediklerini söyleyen Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, “Hedefimiz bu kapıdan yılda 1 milyar dolarlık ticaret yapmak” dedi. İnşaatla ilgili görselleri sosyal medya hesabından paylaşan Takva, yaptığı açıklamalarda bu kapının sadece Van'ın değil bölgedeki diğer şehirler için de çok geniş bir coğrafyaya açılma anlamı taşıdığını söyledi.

Kapıköy’ün Türkiye’nin en modern gümrük kapılarından biri haline geldiğini söyleyen Takva, Türkiye’nin modern bir tesise kavuşmasının ardından İran’ın da kendi tarafında kalan hizmet binaları için çalışmalara başladığını belirtti.

2019 yılı mart ayında açılışı yapılan Kapıköy Sınır Kapısı, TOBB tarafından 112 milyon lira yatırımla yenilendi. Gümrüklerde hızlı ve kolay ticaretin yapılmasını sağlamak için başlatılan modernizasyon projesiyle hizmet alanları 18 bin metrekareden 70 bin metrekareye çıkarıldı. Son teknoloji makineler, modern iklimlendirme cihazları, VIP-CIP salonları ve geniş kapasiteli TIR parkı gibi geçişlerde konfor sağlayacak olanaklarla donatıldı.

İran’da sona gelindi

Kapının modernleşmiş yüzüyle yeniden hizmete geçmesinin ardından mart ayında İran da harekete geçti. Ve Razi bölgesinde olan hizmet binaları için inşaat çalışmalarına başladı. 100 bin metrekare alan üzerinde sürdürülen inşaatın yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor. Bu çalışmalar tamamlandığında sınırlı sayıda olan geçişlerin önündeki engeller kalkmış olacak.

Kapıdan pandemi öncesinde sadece sabah 9, akşam 16 saatleri arasında geçiş yapılabiliyordu. İran’ın çalışmalarını tamamlamasının ardından normalleşmeye geçildiğinde kapının 24 saat açık olarak hizmet verebileceğini söyleyen Takva, “Hedefimiz orta vadede yılda 1 milyar dolar ticaret, 1.5 milyon yaya geçişi” dedi.

“Kapıköy sınırlı açılsın”

Yılda ortalama 40 milyon dolarlık ticareti pandemi nedeniyle yapamadıklarını kaydeden Takva, Kapıköy’ün sınırlı olarak yaya geçişine açılması gerektiğini söyledi. Tüm dünyayı etkileyen pandeminin bitmesi ve normalleşmenin başlamasıyla Van’ın Türkiye’nin ticaret merkezi haline geleceğini de sözlerine ekleyen Takva, “Uluslararası ticarete ve turizme büyük katkısı olacak” dedi. Kapıköy Sınır Kapısı’nın Van’ı ve Türkiye’yi İran ve Asya’ya daha güçlü bir şekilde bağlaması hedefleniyor.

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