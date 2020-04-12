İran'dan "Türkiye'ye açılan sınır kapılarının son durumu" açıklaması

İran Gümrük İdaresi Sözcüsü Ruhullah Latifi, İran-Türkiye kara sınırında bulunan Bazargan Sınır Kapısı’nın son durumuna ilişkin "Bu kapının yeniden açılması ve karayolu ile ticaretin devam etmesi için görüşmeler devam ediyor” dedi.

“Razi Sınır Kapısı'nda ise demiryolu vasıtasıyla Türkiye ile ticaretimiz devam etmektedir" ifadesini kullanan Latifi, iki ülke sınırlarında yer alan Sarısu-Maku Sınırı Ortak Pazarı’nın da yakında açılacağını söyledi.

Latifi ayrıca, İran ve Azerbaycan arasındaki ticarretin kara, deniz ve demiryolu ile sürdüğünü kaydetti.

Türkiye, koronavirüs salgını nedeniyle İran'la olan sınır kapılarını geçici olarak kapatmıştı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ‘temassız dış ticaret’i hayata geçirdiklerini belirterek, “İran’la sorunumuzu da tampon bölgemiz olmadığı için Kapıköy tren yoluyla çözdük. Enteresan bir çözüm bulduk. Kapıköy’den bizim lokomotiflerimiz treni ittiriyor, İran sınırına girince de bu ülkedeki lokomotifler treni çekiyor” demişti.