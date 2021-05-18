İran ile olan Kapıköy Kapısı 14 ay sonra açıldı

CNN Türk’te yer alan habere göre, İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 aydır geçişlere kapalı olan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın yeniden açılması, esnafı sevindirdi.

Saray ilçesinde bulunan ve İran'da artan vaka sayıları nedeniyle 24 Mart 2020'de araç ile yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan turistler, 72 saat içinde alınan PCR negatif test sonucu ile giriş yapabilecek.

Kapıköy'de, Büyükşehir Belediyesi’ne ait 55 yolcu kapasiteli 4 halk otobüsüyle bugün saat 07.00'den itibaren giriş yapan İranlı turistler beklenmeye başlandı.

Konuya ilişkin Van Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, 24 Mart 2020'de korona virüs tedbirleri kapsamında araç ve yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın 18 Mayıs itibariyle yeniden yaya geçişlerine açılmış olmasının kentin kamuoyunda büyük memnuniyet oluşturduğu belirtildi.