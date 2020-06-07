İran ve Türkiye arasında bir sınır kapısı daha açıldı

İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti Gümrük İdaresinden bir yetkili, koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri çerçevesinde kapatılan Serv Sınır Kapısı'nıın yeniden açıldığını belirtti.

Gümrük yetkilisi, "6 Haziran tarihinde Serv sınırından toprak yüklü 10 yabancı kamyon ve ihracat mal taşıyan 48 İran plakalı Tır geçiş yaptı.

Aynı günde 26 İranlı yolcu ülkeye giriş yaparken 48 yabancı uyruklu vatandaş da ülkeyi terketti" ifadelerinde bulundu.

Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, son günlerde yaptığı açıklamada, "Bir süredir kapalı olan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak'a açılan gümrük kapılarımız uluslararası taşımacılığa yeniden açıldı" demişti.

Türkiye ile İran arasındaki Ağrı'daki Gürbulak, Van'daki Kapıköy ve Hakkari'deki Esendere sınır kapıları koronavirüs salgını nedeniyle kapatılmıştı.