İran Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd, katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bu yıl ve Kutsal Savunma Haftası’nda hava savunma alaında yerli uzmanlar tarafından tasarlanan 30’dan fazla ürün üretildi. Bunların çoğu gizli olduğu için kamuya açıklanmadı. Yalnızca teçhizatların sınırlı bir kısmı medya kuruluşlarından açıklandı” dedi.

Tuğgeneral Sabahiferd, "Kendi hava sahamızın yanında çevremizi de gözetliyoruz. Şu anda ülke hava sahası ve çevrede bulunan herhangi bir hava aracını tespit edip, gerekirse vurma imkanına sahibiz” şeklinde konuştu.