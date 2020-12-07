Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Düşmanın askeri hareketliliğini izliyoruz

İran Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hava savunma kuvvetlerinin tehditlere karşı koyma konusunda yeterli güce sahip olduğunu söyledi.

Tuğgeneral Sabahifer, "Hava savunma kuvvetleri, ülke hava sahasını sürekli olarak izleyip koruyor. Sınırların ötesindeki düşmanların askeri hareketliliğini ve eylemlerini de izliyoruz. Artık ülkenin semalarında bizim için görünmeyen herhangi bir yabancı hava taşıtı yoktur; Bu nedenle, hertürlü hava aracını herhangi bir uçuş seviyesinde tespit edip yok edebiliriz." diye konuştu.

Trump'ın petrol ihracatını sıfıra düşürme arzusu gerçekleşmedi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün hükümetin Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, ülkenin petrol ihracatına dair açıklamada bulunarak, “Nükleer anlaşma öncesi yaptırımlar nedeniyle petrol üretimi ve satışı kısıtlandı; ancak nükleer anlaşmanın uygulanması ve yaptırımların kaldırılmasıyla petrol satışlarını kısa sürede 2 milyon varilin üzerine çıkarmayı başardık. Günümüzde de operasyonel araçlar ve değerli deneyimlerimiz nedeniyle petrol üretiminin hızını arttırmaya hazırız” dedi.

Ruhani, “ABD'nin başlattığı ekonomik savaş, ülkenin petrol ve petrokimya ihracatı için bazı engeller oluşturdu; ancak Trump'ın İran'ın ihracatını sıfıra düşürme arzusu hiçbir zaman gerçekleşmedi” ifadesini kullandı.

UAEA'nın gizli raporu basına sızdırma eylemini takip edeceğiz

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kazım Garipbadi, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) gizli raporu basına sızdırma eylemini yasal yollardan takip edeceğiz." dedi.

İran'ın Haber Televizyon Kanalı'na konuk olduğu bir programda konuşan Garipabadi, "İran gizli bilgilerinin korunması alanında UAEA'ya karşı protestoları ve yasal süreçleri yirmi yılı aşkın bir geçmişe sahiptir." dedi.

Garipabadi, UAEA koruma tedbirleri ve nükleer anlaşma ile ilgili UAEA'ya sunulan tüm mektupların gizli olduğunu belirterek, "Kuruma raporlarda yer alan bilgilerin detaylarının açıklanmasının en aza indirilmesi gerektiğini ve lüzumsuz olan verilerin yansıtılmaması gerektiğini ifade ettik. Bu meseleyi de kurumla görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

İran'da COVID-19 kaynaklı günlük vefat sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 294 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 11 bin 561 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 50 bin 310'a, vaka sayısının da 1 milyon 40 bin 547'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 809'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 730 bin 798'e ulaştığı bilgisini verdi.