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24 Eyl 2020 14:06

İran'ın yerli yapım 'Misak' ve 'Suruş' radar sistemleri tanıtıldı

İran'ın yerli yapım 'Misak' ve 'Suruş' radar sistemleri tanıtıldı

İran’ın yerli üretim ‘Misak’ ve ‘Suruş’ radar sistemleri bugün sabah saatlerinde İran Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd’in katıldığı bir törende tanıtıldı.

İran’ın yerli üretim ‘Misak’ ve ‘Suruş’ radar sistemleri bugün sabah saatlerinde İran Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd’in katıldığı bir törende tanıtıldı.

Tuğgeneral Sabahiferd yaptığı konuşmada, “ 'Surus' radar sistemi 220 km'den fazla menzile sahip orta menzilli bir tespit ve arama radarıdır ve tüm hava koşullarında elektronik harp uygulamalarına karşı koyma yeteniğine sahiptir” dedi.

Tuğgeneral Sabahiferd, ‘Misak’ radar sistemi hakkında da “Yüksek veri işleme kapasitesine sahip olan ‘Misak’ radar sistemi de insan gücüne ihtiyaç duymadan bilgileri alarak ülkenin entegre hava savunma ağına sunabilir” ifadesini kullandı.

News Code 1889333

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