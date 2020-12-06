Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Zarif'ten Alman Dışişleri Bakanı Maas'ın İran açıklamasına tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabı üzerinden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın nükleer anlaşma hakkındaki açıklamasına tepki göstererek, "Heiko Mass ile E3 olarak bilinen İngiltere, Almanya ve Fransa'nın İran'ın ne yapması gerektiğinden konuşmadan önce yapması gereken işi şu; Korona ile ilgili nefret dolu apartheid politikasını durdurun." dedi.

İngiltere, Almanya ve Fransa'ya seslenen Zarif, “BM Güvenlik Konseyi kararı kapsamındaki taahhütlerinizi yerine getirin ve nükleer anlaşmayı ihlal etmeyi bırakın. Aynı zamanda bölgemizdeki yıkıcı davranışınızı, Fars Körfezi’ne kıyısı olan Arap ülkelerine 100 milyar dolarlık silah satışını ve İsrail'in terör eylemlerine körü körüne desteği durdurun." ifadelerini kullandı.

Ruhani: Riskli bölgelerin sayısını düşürmeyi başardık

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Ulusal Mücadele Kurulu tarafından ilgili kurumlara gönderilen korona genelgelerinin yüzde 85'inin uyguladığını söyledi.

21 Kasım'dan itibaren ülke genelinde başlatılan iki haftalık korona kısıtlamaları hakkında Ruhani, "Sağlık bakanlığı yeni tedbirlerin vatandaşların sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu bildirdi." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Vatandaşların işbirliği sayesinde kırmızı bölgelerın (yüksek riskli bölge) sayısını 160'tan 64'e düşürmeyi başardık." diye konuştu.

İran ile Rusya arasında konteyner hattı açıldı

Hazar Konterner Hatları Şirketi'nin İran ile Rusya’nın Astrahan Oblastı arasında kurulan konteyner hattında görev yapacak ilk yük gemisi bu sabah Astrahan Limanı’na ulaştı.

Halihazırda 131 adet 20 feet'lik konteyner kapasiteli iki yük gemisi İran ile Rusya arasındaki ticaretin kolaylaştırılmasını amaçlayan direkt deniz yolu hattında hizmet sunacak ve önümüzdeki birkaç gün içinde gıda ürünleri, karton ve tahıl içeren 60 konteyner İran'a gönderilecek.

Astrahan Valisi konuya dair yaptığı açıklamada, "Rusya hükümeti stratejik öneme sahip Kuzey-Güney Koridoru'nda bir deniz yolu hattı kurmak istiyor." dedi.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 321 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 12 bin 151 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 50 bin 16'ya, vaka sayısının da 1 milyon 28 bin 986'ya çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 817'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 719 bin 708'e ulaştığı bilgisini verdi.