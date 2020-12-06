İran'da COVID-19 kaynaklı günlük vefat sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 294 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 11 bin 561 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 50 bin 310'a, vaka sayısının da 1 milyon 40 bin 547'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 809'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 730 bin 798'e ulaştığı bilgisini verdi.