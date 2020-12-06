UAEA'nın gizli raporu basına sızdırma eylemini takip edeceğiz

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kazım Garipbadi, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) gizli raporu basına sızdırma eylemini yasal yollardan takip edeceğiz." dedi.

İran'ın Haber Televizyon Kanalı'na konuk olduğu bir programda konuşan Garipabadi, "İran gizli bilgilerinin korunması alanında UAEA'ya karşı protestoları ve yasal süreçleri yirmi yılı aşkın bir geçmişe sahiptir." dedi.

Garipabadi, UAEA koruma tedbirleri ve nükleer anlaşma ile ilgili UAEA'ya sunulan tüm mektupların gizli olduğunu belirterek, "Kuruma raporlarda yer alan bilgilerin detaylarının açıklanmasının en aza indirilmesi gerektiğini ve lüzumsuz olan verilerin yansıtılmaması gerektiğini ifade ettik. Bu meseleyi de kurumla görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kazım Garipabadi son günlerde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansını henüz yönetim kurulu üyelerinin incelemediği gizli bir raporu basına sızdırmakla suçlamıştı.

Uluslararası bir basın kuruluşunca yayınlanan bir haberi hesabından paylaşan Garipabadi, "İran'ın gizli mektubuna dayanan gizli bir rapor, daha yönetim kurulu üyeleri tarafından incelenmeden medyada yer aldı. Ajans yalnız güncel gelişmeleri rapor etmekle sorumlu değil aynı zamanda güvenli denetime (anlaşmasına) yönelik bilgilerin gizliliğini sağlamaktan da sorumludur." ifadesini kullanmıştı.