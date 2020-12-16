Biden'ın iktidara gelmesinden heyecanlı değiliz

Bugün düzenlenen bakanlar kurulunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ruhani, 2015'de imzalanan İran nükleer anlaşmasına dair, "Herkes yükümlülüklerine geri dönerse, biz de tüm yükümlülüklerimize geri döneceğiz." dedi.

ABD'de yeni seçilen başkan Joe Biden hakkına Cumhurbaşkanı Ruhani, "Biden'ın iktidara gelmesinden asla heyecanlı değiliz, ancak ahlaki ve insani ilkelere bile bağlı olmayan ve COVID-19 hastalarına aşı temin edilmesini engelleyen Trump’ın (Beyaz Saray’dan) ayrılmasından sevinç duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ruhani, "Yeni ABD hükümeti hangi yoldan gideceğini kendi bilir. Doğru yolu istiyorsa biz hazırız, yanlış yolu seçerse de durum ortada ve hazırlıklıyız." ifadesini kullandı.

İran'ın ekonomik durumuna ilişkin Cumhurbaşkanı Ruhani, “Bu sene tüm baskılara rağmen korona salgını ve ekonomik savaş döneminde ekonomik büyümenin pozitif olacağını tahmin etmiyorduk.” diye konuştu.