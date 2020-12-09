Zarif ve Azeri mevkidaşı Bayramov Tahran'da görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'da bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Bu görüşmede taraflar Dağlık Karabağ sorununun yanı sıra bölgesel ve ikili ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ayrıca Tahran ziyareti sırasında İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile görüştü.

Bakü ve Erivan arasında barış sağlanmasını ve işgal altındaki toprakların Azerbaycana iade edilmesini olumlu karşılayan Ali Şemhani, Azerbaycan halkı ve hükümeti için başarılar diledi.

Tahran-Bakü ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Şemhani, İran'ın Azerbaycan'da kurtarılan ve savaştan hasar görmüş bölgelerin yeniden inşa sürecine katılmaktan yana olduğunu söyledi.

ABD- Siyonist Rejim ve terör örgütü IŞİD üçgeninin varlığının tüm dünyada özellikle de Batı Asya'da krize yol açtığını ve bölgeden çıkmalarıyla huzur ve istikrarın sağlanacağını vurgulayan Şemhani, "Bölge ülkeleri işbirliği yaparak, güvenliği riske atan ve endişe verici alanlar oluşturmaktan kaçınmalıdır" dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da görüşmede İran'ın ve İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin karabağ tutumunu takdir etti.

Ceyhun’un ilaveten İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve üst düzey diğer yetkililerle görüşmesi bekleniyor.