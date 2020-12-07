Ulusal güvenlik konusunda taviz vermeyiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı Tahran'da

Hatipzade, Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad’ın Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in resmi daveti üzerine Tahran’a geldiğini duyurdu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Tahran'a gelecek

Hatipzade, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un önümüzdeki Çarşamba günü üst düzey İranlı yetkililerle görüşmek üzere Tahran’a geleceğini bildirdi.

İran nükleer anlaşması

ABD ve Avrupa’nın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi durumunda İran’ın da yükümlülüklerini tam olarak yerinde getireceğini belirten Hatipzade, “Yeni ABD hükümetinin taahhütlerine dönmek ve ekonomik terörizmi durdurmak istediği duyuluyor. Eğer öyleyse, doğru yoldalar ve İran'ın imzaladığı şeye bağlı kalması doğaldır” dedi.

Hatipzade, “İran olarak nükleer anlaşma konusunda yeniden pazarlık yapmak için bir gerek görmüyoruz, çünkü nükleer anlaşma yazılıdır ve tüm detayları da bellidir. Dolayısıyla herhangi bir pazarlık yapmaya gerek yok” ifadesini kullandı.

Dışişleri Sözcüsü bölge ülkelerine seslendi

Bölgedeki bazı ülkenin İran'ın ABD ile olası müzakere hakkındaki tavsiyeleri ile ilgili olarak Hatipzade, “Bazı ülkeler, Beyaz Saray'dan ayrılmak üzere olan ABD Başkanı döneminde hedeflerine ulaşmak için ellerinden geleni yaptılar. Bu ülkeler birkaç günlüğüne kendilerine güvenlik satın almak için kendi halkının parasını harcadılar, dolayısıyla bugün endişeye kapılmaları normaldir. Tahran’ın bu ülkelere verdiği mesaj şöyle: İran, bölgede bir istikrar çıpası ve tarihi bir ülkedir ve başkalarının hatalarını görmezden gelmeye çalışmıştır; ancak onların ne konumda olduklarını ve ne ölçüde konuşabileceklerini bilmeleri gerekiyor” ifadelerinde bulundu.

Almanya'nın nükleer anlaşma iddiasına yanıt

İranlı Sözcü, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın nükleer anlaşma iddiasına tepki göstererek, “İran’ın nükleer anlaşma konusundaki tutumu tutarlı ve değişilmezdir. İran direnişinin bir sonucu olan nükleer anlaşma hakkında bir kez müzakere edildi ve BMGK'nin 2231 sayılı karara da dahil edildi. İran bir kez müzakere edilmiş bir şeyin hakkında yeniden müzakere etmez” şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği'nin de nükleer anlaşma tutumunu eleştiren Hatipzade sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa tarafları, yükümlülüklerini yerine getirmeyen taraflardan biridir. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel, nükleer anlaşmanın uygulanmasından sorumluydu ve Almanya gibi ülkeler yükümlülüklerini yerine getiremediler. Daha önce de defalarca söylediğimiz gibi İran ulusal güvenliği konusunda taviz asla vermeyiz."