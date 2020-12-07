Azerbaycan Dışişleri Bakanı Karabağ için İran'a geliyor

İran'ın Bakü'deki Büyükelçiliği Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un Tahran’a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Bakan Bayramov'un önümüzdeki Çarşamba günü İran'a ziyarette bulunacağı belirtilen açıklamada, Ceyhun Bayramov’un Tahran’a yapacağı ziyaret programında iki dost ve komşu ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, en güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin değerlendirilmesi ve özellikle Dağlık Karabağ'daki savaş sonrası durumun incelenmesi yer aldığı kaydedildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade de bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bayramov’un önümüzdeki Çarşamba günü üst düzey İranlı yetkililerle görüşmek üzere Tahran’a geleceğini bildirmişti.