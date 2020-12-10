Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Ruhani: İran'ın petrol üretimi ve satışı artacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün katıldığı bakanlar kurulu toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkenin petrol üretimine ilişkin, "1400 yılında (Hicri Şemsi takvimine göre) 2.3 milyon varil petrol üretip satacağız" dedi.

Dünyaya seslenen Ruhani, petrol ihracatında "dünya gücü" olmayı hedeflediklerini belirterek, "Önümüzdeki yılda İran petrolünün üretim ve satış durumu iki yıl öncesine göre farklı olacak. Bu haber yaptırım uygulayanları ve umutsuzluk saçan kişileri pek memnun etmeyebilir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, yeni yıl bütçe tasarısına dair, "1400 bütçesinin mesajı 'petrole dayanmamak'tır; Bu, petrol satışımız olmayacağı anlamına gelmez, petrol çıkarıp satacağız ve bu fırsatı değerlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Zarif ve Azeri mevkidaşı Bayramov Tahran'da görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'da bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Bu görüşmede taraflar Dağlık Karabağ sorununun yanı sıra bölgesel ve ikili ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

İran Sağlık Bakanlığı: 765 bin 639 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 295 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 10 bin 223 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 51 bin 212'ye, vaka sayısının da 1 milyon 72 bin 620'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 779'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 765 bin 639'a ulaştığı bilgisini verdi.