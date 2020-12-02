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2 Ara 2020 11:11

Bayramov, Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi

Bayramov, Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini değerlendirdi.

Azerbaycan medyasına göre, Azeri Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün akşam telefonda görüştü.

Çavuşoğlu ile Bayramov arasında yapılan telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ konusu ele alındı.

Bakan Bayramov, sosyal medya hesabından Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği görüşme hakkında, şu açıklamalarda bulundu:

"Telefon görüşmesinde kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu, Ağdam, Kelbecer ve Laçın bölgelerinin kurtuluşundan dolayı Azerbaycan'ı tebrik etti ve 10 Kasım'da sağlanan Karabağ Anlaşmasının uygulanmasının önemine değindi. İkili işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunduk."

News Code 1890855

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