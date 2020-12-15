Yemen Ensarullah Hareketi müzakere şartını açıkladı

Arap medyasına göre, Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinde Suudi Arabistan ile müzakere şartını açıkladı.

El Husi'nin paylaşımında, "Suudi koalisyonu, askeri saldırı ve kuşatma devam ederken müzakere etmek istiyor. Askeri saldırganlık ve kuşatma sürdüğü takdirde herhangi bir görüşme yapılamaz. Şimdi onlara şunu söylüyoruz: Barış kapısı açık ve müzakere anahtarı sizin ellerinizde ve denklemin çözümü de belli." ifadelerine yer verildi.

Yemenli yetkilii, Suudilere seslenerek, "Askeri saldırı ve kuşatma ile elde etmek istediğiniz hedefe ulaşmayacaksınız" diye konuştu.