Yemen müftüsünden İsrail ile uzlaşan Arap ülkelerine tepki

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen müftüsü Şemseddin Şerafeddin, Siyonist Rejim’le ilişkilerini normalleştiren ülkelerin Yemen halkına saldırmak ve Siyonist-Amerikan düşmanına hizmet etmek için Suudi Arabistan ile ittifak kuran ülkeler olduğunu duyurdu.

Şerafeddin, Siyonist Rejim’le ilişkileri normalleştirmenin fırsatçı rejimlerin İslam ümmeti düşmanlarına ne denli teslim olduğunu gösterdiğini belirtti.

Şerafeddin, “Siyonist Rejim'le ilişkileri normalleştirmenin amacı, İslam ümmetini daha çok düşmanlarla dostluğa yönlendirmek ve böylece Ortadoğu'daki kötü planlarını gerçekleştirebilmektir” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık’ta Fas ve Siyonist Rejimin tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Siyonist Rejim, Trump'ın ara buluculuğuyla 15 Eylül’de Beyaz Saray’da yapılan törenle BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzalamıştı.

Trump, 23 Ekim’de yaptığı açıklamada ise Sudan’ın da Siyonist Rejim’le ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını belirtmişti.