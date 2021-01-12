Hizbullah'tan ABD'nin "Ensarullah" tutumuna tepki

Al Minar kanalına göre, Lübnan Hizbullah Hareketi yayınladığı bir açıklamada ABD’nin Yemen Ensarullah Hareketi’ni terör listesine alma tutumunu kınadı.

Hizbullah, ABD’nin Yemen halkının moralını bozmak amacıyla böyle bir girişimde bulunduğunu bildirdi.

Hizbullah Hareketi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ABD, sadece Yemen’e yönelik zalimce saldırılara katılmak, bu saldırıları desteklemek ve onaylamakla kalmadı aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı Ensarullah Hareketi’ni ve bu hareketin lideri Abdul Melik el- Husi, Abdul Halik el-Husi, Abdullah Yahya el-Hakim ve diğer iki mücahidi terör listesine almak istediğini açıkladı. ABD’nin amacı Yemen halkının moralını bozmak ve insani krizden kendisinin sorumlu olduğu kuşatma ve askeri saldırganlığı tamamlamaktır.

Geçmişte de ABD’nin eylemleri ve benzer düşmanca kararlar bölgedeki direniş hareketlerini hedef almıştır. ABD, bölgenin kaderi ve serveti üzerindeki Amerikan hegemonyasına, Siyonist Rejimin işgaline ve bu rejimle ilişkilerin normalleşmesine karşı çıkan herkesi cezalandırmak istiyor.”

Açılamada ayrıca, “ABD’nin bu eyelmi Ensarullah’ı, Yemen halkını ve topraklarını, kaynaklarını ve ulusal seçeneklerini savunmak için meşru ve kutsal hakkına daha bağlı hale getirecek” ifadesi kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yemen Ensarullah Hareketi'ni "yabancı terör örgütü" ilan etmeyi planladıklarını duyurmuştu.