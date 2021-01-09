İran Dışişleri, Pakistan'daki IŞİD cinayetini kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir kömür ocağındaki çalışanları kaçırdıktan sonra katleden terör örgütü IŞİD'in eylemini şiddetle kınadı.

Hatipzade, “Bu cinayet bir kez daha bölgedeki tüm ülkelerin birlikte tekfirci terör örgütleriyle mücadele etmesi gerektiğini vurgulamaktadır.” dedi.

Hatipzade sözlerine ek olarak şu ifadeleri ekled:

“Bütün İslam ülkleleri bu aşırılık yanlısı ve tekfirci grupların ideolojik bağlamını ve finansmanını ortadan kaldırmaya çalışmalı ve farklı din ve inançlardan masum insanlara yönelik şiddeti ortadan kaldırmak amacıyla bu grupların belirli ülkeler tarafından desteklenmesini önlemelidir”

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde 11 maden işçisi silahlı saldırganlar tarafından kaçırılarak öldürülmüştü. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.