Suriye'de Türk güçleri 7 kontrol noktasından çekildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısındaki 7 gözlem noktasından askerlerini çektiği öne sürüldü.

Reuters'ın, adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Türk birliklerin Şam'ın kontrolündeki bölgelerden, Türkiye'nin desteklediği muhalif grupların hakimiyetindeki noktalara sevk edildiği yazıldı.

Kaynağın, "Türkiye'nin Suriye'den asker çekme veya sayısını azaltması söz konusu değil, sadece birlikler konum değiştiriyor" dediği aktarıldı.

Suriyeli muhaliflere göre ülkenin kuzeybatısında 10 bin ila 15 bin Türk askeri bulunuyor.

Kaynak: Euronews