İngiltere, Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını 31 Aralık sonrasına uzatıyor

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'nda yayımlanan resmi bildirgede İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden yıl sonu itibarıyla resmi olarak çıkacağı ve AB'den farklı olarak yaptırımların uzatılacağı bilgisine yer verildi.

Türkiye'nin kıta sahanlığı veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili hiçbir yasal hakkın bahsedilmediği bildirgede, "Yaptırımlar, Güney Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesi,karasuları ve kıta sahanlığı içerisinde yapılan hidrokarbon arama, üretim veya çıkarma faaliyetlerinin caydırılmasına yönelik faaliyetleri kapsamaktadır." ifadeleri yer aldı.

Bunun yanında açıklamada "kıta sahanlığının karşı kıyısı olan bir devletle (Türkiye) uluslararası hukuka göre sınırlandırılmadığı durumlarda" iki tarafın anlaşma yapılmasını tehlikeye atabilecek veya engelleyebilecek faaliyetleri de içerdiğini belirtildi.

ABD Enerji Bakanı: Çözüm için savaş değil mahkemelere ihtiyaç var

Geçtiğimiz günlerde ABD Enerji Bakanı Dan Brouillette, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın yaşadığı anlaşmazlıkları çözmek için askeri güce değil mahkemelere ihtiyaç olduğunu söylemişti. Bu kapsamda Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşen Brouillette, barışçıl yollara başvurulması gerektiğini vurgulaşmıştı.

İngiltere 1960 yılından bu yana Kıbrıs adası konusunda Türkiye ve Yunanistan ile birlikte 3 garantör ülkeden biri konumunda bulunuyor.

Kaynak: Euronews