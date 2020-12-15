Suriye'den BM'ye Türkiye mektubu

Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın BM ve BM Güvenlik Konseyi’ne gönderdiği ve Türkiye’nin eylemlerinin şikayet edildiği mektupta "Türkiye, Haseke’nin bir milyondan fazla sakinine su sevkiyatını engelledi. Bu, işgal ve saldırganlığa ilave üstü açık bir savaş suçu" ifadelerine yer verildi.

BM Güvenlik Konseyi’nden derhal konuya müdahale ederek Türkiye'yi Alluk su istasyonunu yeniden açmaya zorlamayı talep eden bakanlık, Türkiye’nin Suriyeli vatandaşlarının haklarını kısıtlayan eylemlerine son vermesi gerektiğini vurguladı.

Suriye devlet medyası, 7 Aralık’ta Haseke’de elektrik hatlarına zarar verilmesi sonucu Alluk su istasyonunda çalışmaların durduğunu duyurmuştu. Suriye yönetimi, saldırılardan Türkiye destekli militan grupları sorumlu tutmuştu.

Kaynak: Sputnik