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10 Oca 2021 16:20

Türkiye, Irak'ın kuzeyinde yeni bir üs kurdu

Türkiye, Irak'ın kuzeyinde yeni bir üs kurdu

Arap medyası, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Duhok ilinde yeni bir askeri üs inşa ettiği bildirildi.

Almaalomah haber sitesinde yer alan bilgiye göre Iraklı bir güvenlik kaynağı, Türk güçlerinin Kuzey Irak'taki askeri faaliyetlerinin arttığını belirterek, TSK'nın Duhok ilindeki Sahila caddesinin kenarında yeni bir askeri üs inşa ettiğini açıkladı.

Iraklı kaynak, Türk güçlerinin Suriye-Irak sınırına yakın Şengal (Sincar) bölgesinde nüfuzunu geliştirmek için yeni bir üs kurduğunu söyledi.

Geçenlerde Irak Savunma Bakanlığı, Irak merkezi hükümeti ile IKBY arasında imzalanan Sincar Anlaşması'nın uygulanmaya başladığını açıklamıştı.

Sincar Anlaşması Bağdat ile Erbil arasında 9 Ekim'de imzalanmıştı.

News Code 1891701

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