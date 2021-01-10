Türkiye, Irak'ın kuzeyinde yeni bir üs kurdu

Almaalomah haber sitesinde yer alan bilgiye göre Iraklı bir güvenlik kaynağı, Türk güçlerinin Kuzey Irak'taki askeri faaliyetlerinin arttığını belirterek, TSK'nın Duhok ilindeki Sahila caddesinin kenarında yeni bir askeri üs inşa ettiğini açıkladı.

Iraklı kaynak, Türk güçlerinin Suriye-Irak sınırına yakın Şengal (Sincar) bölgesinde nüfuzunu geliştirmek için yeni bir üs kurduğunu söyledi.

Geçenlerde Irak Savunma Bakanlığı, Irak merkezi hükümeti ile IKBY arasında imzalanan Sincar Anlaşması'nın uygulanmaya başladığını açıklamıştı.

Sincar Anlaşması Bağdat ile Erbil arasında 9 Ekim'de imzalanmıştı.