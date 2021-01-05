İran'ın güneybatısında çatışma: 1 şehit

Irak ile sınırı olan Huzistan eyaletindeki Deşt-i Azadegan bölgesinde güvenlik güçleriyle silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada bir sınır muhafızı şehit düştü.

Huzistan Sınır Muhafız Güçleri Komutanı General Lütfali Pakbaz olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sınır muhafızları ekibimiz bölgede devriye gezerken silahlı gruplarla karşılaşıyor. Burada yaşanan çatışmada sınır muhafızlarımız silahlı unsurlara ağır kayıplar vererek onları geri püskürtmüştür." dedi.

Son günlerde İran'ın Fekke bölgesine sızmaya çalışan 4 silahlı unsur sınır hattındaki orduya ait askeri birliklerin başarılı müdahalesi ile yakalanmıştı.