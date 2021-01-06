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6 Oca 2021 15:04

Bağdat: ABD birliklerinin yarısı Irak'tan çekilecek

Bağdat: ABD birliklerinin yarısı Irak'tan çekilecek

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkedeki ABD askerlerinin yarısının gelecek günlerde Irak'tan çekileceğini belirtti.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 'Irak Ordu Bayramı' dolayısıyla yayınladığı görüntülü açıklamada, "ABD ile yapılan stratejik diyalog vesilesiyle geçen aylarda bazı askerler çekildi ve bu güçlerin yarısı da önümüzdeki günlerde çekilecek" dedi.

Irak'ta görev yapacak ABD'li asker sayısına ilişkin ise Kazımi, şu ifadeleri kullandı:

"Onlardan sadece, eğitim, silah ve teknik konudaki iş birliği için yüzleri geçmeyecek kadar (asker) kalacak. İki ülke arasındaki anlaşma gereği, onların tamamen Irak dışında konuşlandırılmaları takvimi de uygulamaya konulacak."

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, 17 Kasım 2020'de yaptığı açıklamada, Irak'ta görev yapan ABD askerlerinden 2 bin 500'ünün 15 Ocak 2021 itibarıyla çekileceğini bildirmişti.

AA

News Code 1891617

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