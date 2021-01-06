Ermenistan Başbakanı Paşinyan da karantinaya girdi

Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Başbakanık Sözcüsü Mane Gevorgyan, Nikol Paşinuan'ın pandemi gerekçesiyle karantina altına girdiğini duyurdu.

Gevorgyan, "Başbakan pandemi nedeniyle kendini karantina altına aldı." dedi.

Ancak Ermeni Sözcü, Paşinyan'a koronavirüse yakalanıp yakalanmadığına dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Şu anda Ermenistan'da yürürlükte olan karantina uygulaması 11 Ocak'a kadar sürecektir.

Londra’da ayağından ameliyat olduktan sonra yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı tespit edilen Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın da kendini karantinaya aldığı belirtilmişti.