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12 Oca 2021 19:12

ABD'de 2 bin 169 kişi daha koronavirüsten öldü

ABD'de 2 bin 169 kişi daha koronavirüsten öldü

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 385 bin 464'e yükseldi. COVID-19'a bağlı can kayıplarında ise 39 bin 808 ile New York ilk sırada yer alıyor.

ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son bir günde 233 bin 998 artarak 23 milyon 152 bin 69'a çıktı.

İyileşenlerin sayısı 13 milyon 685 bini, COVID-19 testi yaptıranların sayısı ise 273 milyon 434 bini geçti.

California, vakalarda ilk sırada

California eyaleti 2 milyon 758 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 1 milyon 997 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 488 binden fazla vakayla Florida izliyor.

COVID-19'a bağlı can kayıplarında ise 39 bin 808 ile New York ilk sırada yer alıyor.

TRT Haber

News Code 1891763

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