Kazakistan'da yeni hükümet onaylandı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, "Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetinin Oluşumu Hakkında Kararname"yi imzaladı.

Hükümette alınan yeni Kararname kapsamında iki bakanlığın bakanları değişti.

Serik Shapkenov (Şapkenov), Kazakistan Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanı olarak atandı. Shapkenov, daha önce Çalışma ve Sosyal Koruma Bakan Yardımcılığı görevini yapıyordu.

Kazakistan Cumhuriyeti Milli Ekonomi Bakanlığı'na yeni bakan olarak Asset İrgaliev atandı. Asset İrgaliev, bugüne kadar Ulusal Ekonomi Bakan Yardımcısıydı.

Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi Hükümette çifte pozisyonda bulunacak. Tleuberdi,Dışişleri Bakanı görevi ile birlikte Başbakan Yardımcısı görevinde olacak.

Diğer tüm yetkililer, hükümet istifa edene kadar aynı pozisyonda kalacak.

TRT Haber