Azerbaycan'da 1 Şubat'tan itibaren eğitim kurumları açılacak

Azerbaycan’da 1 Şubat'tan itibaren ülke çapında okullar açılacak ve ilkokul öğrencileri ve okul öncesi hazırlık sınıfların kademeli olarak faaliyet gösterecek.

Açıklamada, 1 Şubat'tan itibaren 1-4 sınıflar (ilkokul) için tam zamanlı eğitime Bakü, Sumgayıt ve Abşeron gibi büyük şehirlerde haftada 3 kez, diğer bölgelerde ise haftada 4-5 kez eğitime devam edilecek.

Lise ve üniversitelerdeki eğitimle ilgili kararlar 1 Şubat'tan sonra verilecek.

Azerbaycan Eğitim Bakanlı Emin Emrullayev, ”1 Şubat'tan sonra önümüzdeki 2 hafta boyunca 5-9. sınıflarda okuyan öğrencilerin okulda eğitimine devam etmesi ve yükseköğretim kurumlarında eğitimin kısmi devam edilmesi ile ilgili kararların alınması planlanmaktadır. Metro hatları yeniden açılırsa öğrencilerin eğitimlerine okulda devam etmeleri için koşullar oluşturulabilir" dedi.

Kaynak: İHA