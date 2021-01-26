IŞİD üyeleri Salahaddin'de su kaynaklarına saldırdı

Terör örgütü IŞİD üyeleri Irak’ın Salahaddin vilayetindeki Al-İlm bölgesinde tarımda kullanılan su kaynaklarına saldırı düzenledi.

Saldırıların el yapımı bombalarla gerçekleştirildiği öğrenildi.

IŞİD’in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

23 Ocak’ta Salahaddin vilayetinde IŞİD teröristleri ile Haşdi Şabi güçleri arasında çıkan çatışmada 10 Haşdi Şabi üyesi şehit olmuştu.