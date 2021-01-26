  1. Dünya
  2. Ortadoğu
26 Oca 2021 17:14

IŞİD üyeleri Salahaddin'de su kaynaklarına saldırdı

IŞİD üyeleri Salahaddin'de su kaynaklarına saldırdı

Terör örgütü IŞİD üyeleri Irak’ın Salahaddin vilayetindeki Al-İlm bölgesinde tarımda kullanılan su kaynaklarına saldırı düzenledi.

Terör örgütü IŞİD üyeleri Irak’ın Salahaddin vilayetindeki Al-İlm bölgesinde tarımda kullanılan su kaynaklarına saldırı düzenledi.

Saldırıların el yapımı bombalarla gerçekleştirildiği öğrenildi.

IŞİD’in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

23 Ocak’ta Salahaddin vilayetinde IŞİD teröristleri ile Haşdi Şabi güçleri arasında çıkan çatışmada 10 Haşdi Şabi üyesi şehit olmuştu.

News Code 1892113

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 3 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler