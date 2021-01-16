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16 Oca 2021 11:15

IŞİD'in Samarra'ya saldırısı Haşdi Şabi güçlerince önlendi

IŞİD'in Samarra'ya saldırısı Haşdi Şabi güçlerince önlendi

Irak Haşdi Şabi güçleri düzenlediği istihbarat operasyonu sırasında terör örgütü IŞİD üyelerinin Samarra kentinin güneyine saldırı çabasını önledi

Bağdat Al-Youm’un haberine göre, terör örgütü IŞİD üyelerinin Samarra kentinin güneyini kontrol altına almaya çalıştığı öğrenildi.

İŞİD üyelerinin böylece Samarra’nın güneyindeki Yesrib bölgesine saldırmaya çalıştığı belirtildi.

Tekfirci IŞİD üyelerinin saldırı çabaları Irak Haşdi Şabi güçlerinin düzenlediği istihbarat operasyonu sırasında başarısız kaldı.

Haşdi Şabi güçlerinin düzenlediği operasyonda 5 IŞİD üyesi gözaltına alındı.

Haşdi Şabi güçleri geçenlerde Irak’ın kuzey ekseninde düzenlediği operasyonda 2 IŞİD üyesini tutuklamıştı.

News Code 1891838

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