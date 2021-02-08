İstanbul’da 12 saatlik su kesintisi yapılacak

İstanbul’da yaşanacak olan su kesintisini İSKİ, sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başakşehir ve Küçükçekmece İlçesi Sakinlerinin Dikkatine; Altınşehir Mahallesi isale hattında zorunlu bağlantı çalışmaları yapılacağından 10 Şubat 2021 Çarşamba günü 10.00 ile 22.00 saatleri arasında Başakşehir İlçesi: Altınşehir, Güvercintepe, Kayabaşı Mahallelerinin tamamı ve Şamlar Mahallesi üst kotları, Küçükçekmece İlçesi: Yarımburgaz Mahallesi ve Atakent Tema evlerinde programlı su kesintisi uygulanacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize sunarız"