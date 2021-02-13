Zarif'ten 3 Avrupa ülkesinin İran açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 3 Avrupa ülkesinin (Fransa, Almanya ve İngiltere) İran'ın attığı son nükleer adımyıla ilgili ortak açıklamasına tepki gösterdi.

Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Acaba İran ile yapılan nükleer anlaşmanın 36. maddesini okudunuz mu? Avrupa Troykası'ndaki ortaklarımız İran'ın söz konusu madde kapsamındaki mektuplarının çoğunu okudu mu? Hangi mantığa göre İran ABD’nin anlaşmdan ayrıldıktan bir sene sonra ve anlaşmayı çiğnemeye hala devam ederken aldığı kararlarını durdurması gerekir? Üç Avrupa ülkesi sorumluluklarını yerine getirmek için neler yapmışlardır? sorularını yöneltti.