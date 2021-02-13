Yaptırımlar kalkmadıkça nükleer anlaşmanın hiçbir değeri yok

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, "KHAMENEI.IR" web sitesine verdiği demeçte nükleer anlaşmanın son durumunu değerlendirdi.

Irakçi, ABD'nin anlaşmaya geri dönüşü hakkında, "Bizim için onların anlaşmaya dönmesi yaptırımların kaldırılmasına yol açtığı zaman anlam taşıyor. İlk önce ABD yönetimi uyguladığı tüm yaptırımları kaldırması lazım. Yaptırımlar kalkmadıkça nükleer anlaşmanın hiçibir değeri yok." dedi.

Irakçi sözlerine şöyle devam etti:

"Doğrulama için, yaptırımların kaldırılmasının etkisinin pratikte görülmesi gerekiyor. Bizim için önemli olan yaptırımların kaldırılmasının etkisidir, yoksa yaptırımların kaldırılması kağıt üzerinde bir imzadır, ancak yaptırımların kaldırılmasının etkisi sahada gerçekleşmelidir."

ABD’nin izlediği yaptırım politikasını eleştiren Irakçi, "Amerikalıların yaptırım uygulamaya bağımlı olduğu bir gerçektir. Yaptırımlar küresel ilişkilerde onlar için ana malzeme haline gelmiştir. Sadece İran'a değil, başkalarına da yaptırım yapıyorlar. ABD dış politikasında hedeflerine ulaşmak için bu aracı kullanıyor ve kolayca kaybetmez. Nükleer anlaşmaya göre Amerikalılar, yaptırımların çoğunu kaldıracağını kabul etti. Ancak pratikte İran'ın anlaşmadan yararlanmasını önlemek için bir dizi sabotaj başlattı; Bu, Obama döneminde bile oldu." ifadelerinde bulundu.

Irakçi, İran'ın attığı nükleer adımlarına dair, şunları kaydetti:

"Nükeer anlaşmanın getirdiği yükümlülüklerin azaltılmasıyla ilgili atılan adımlar milli çıkarlara uygun olarak yapılmıştır. Amerika'nın anlaşmadan geri çekilip yeniden yaptırım uygulamasından sonra bir yıl bekledik ve diğer taraflara anlaşmadaki vaatlerine yerine getirmeleri için süre tanıdık fakat başarısız kaldılar."

İranlı yetkili, "Nükleer anlaşmadaki zararımız ciddi bir mesele olarak kalacak. İslam Devrimi Lideri müzakereler konusunda hiçbir zaman iyimser olmadı. Her durumda haklı olduğu ortaya çıktı." diye konuştu.

ABD'nin eski Başkanı Trump, İran ile küresel güçler arasında imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de ülkesini tek taraflı çekerek, İran'a yönelik yaptırımları geri getirmiş ve yeni yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.