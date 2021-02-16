Maas, Fransız mevkidaşı ile İran nükleer anlaşmasını görüştü

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile İran nükleer anlaşmasını ele alan bir telefon görüşmesi yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, telefon görüşmesinde nükleer anlaşmanın yanı sıra Avrupa'daki korona salgınının son durumu, Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni meselesi ve Ortadoğu konusunun ele alındığı bildirildi.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma Temmuz 2015'te İran ile ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya arasında imzalanmıştı.

Mayıs 2018'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmadan çekildiğini açıklamış ve İran'a yeniden yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.