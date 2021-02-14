Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Cumhurbaşkanı Ruhani'den "4. dalga" uyarısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ruhani koronavirüs salgının İran'da ilk görülmesinden yaklaşık bir yıl geçtiğini belirterek, salgınla mücadele için sağlık protokollerine uymaktan başka bir yol olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkede aşılama sürecinin devam ettiğini dile getirerek, üretilen aşıların mutasyonlu virüs karşısında etkili olup olmadığının daha belli olmadığını ifade etti.

Dördüncü salgın dalgası için uyarıda bulunan Ruhani, ülkenin giriş noktalarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yurt dışından özellikle yeni virüslerin sıçradığı ülkelerden İran'a giriş yapanlar konusunda ülkenin giriş noktalarına daha fazla dikkat etmek gerekiyor." diye konuştu.

Zarif'ten 3 Avrupa ülkesinin İran açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 3 Avrupa ülkesinin (Fransa, Almanya ve İngiltere) İran'ın attığı son nükleer adımyıla ilgili ortak açıklamasına tepki gösterdi.

Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Acaba İran ile yapılan nükleer anlaşmanın 36. maddesini okudunuz mu? Avrupa Troykası'ndaki ortaklarımız İran'ın söz konusu madde kapsamındaki mektuplarının çoğunu okudu mu? Hangi mantığa göre İran ABD’nin anlaşmdan ayrıldıktan bir sene sonra ve anlaşmayı çiğnemeye hala devam ederken aldığı kararlarını durdurması gerekir? Üç Avrupa ülkesi sorumluluklarını yerine getirmek için neler yapmışlardır? sorularını yöneltti.

İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 74 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 120 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 58 bin 883'e, vaka sayısının da 1 milyon 510 bin 873'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 720'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 291 bin 726'ya ulaştığı bilgisini verdi.