UAEA'nın İran'daki nükleer tesislere erişimi durduruldu

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadi, dün gece yarısı itibariyle UAEA’nın İran'daki nükleer tesislere erişiminin durdurulduğunu söyledi.

Garipabadi, dün akşam “Bu gece yarısı itibariyle artık 'Ek Protokol'ün üzerinde bir taahhüdümüz kalmadı ve nükleer tesislere de bununla ilgili gerekli talimat verildi'' dedi.

İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Meclis yasasına göre 23 Şubat’tan itibaren Ek Protokol'ün uygulanması tamamen askıya alınacak ve nükleer koruma önlemleri dışındaki her türlü erişim kesinlikle yasak ve illegaldir. Yasanın 7. madde uyarınca gelecekte Ajans ile her türlü koruma önlemleri dışı işbirliği, meclis kararını gerektirir. 9. madde ise yasananı tam olarak uygulanmasını garanti edecektir." demişti.