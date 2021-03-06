Avrupalılar kendilerine şans tanıdı İran'a değil

E3 olarak adlandırılan (İngiltere, Fransa, Almanya) Batılı güçler son günlerde Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yönetim kurulu toplantısında, İran'la gerilimi düşürmek ve diplomasiye şans tanımak için ABD destekli planı şimdilik iptal ettirdiğini ileri sürmüştü.

Bunun üzerine İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadi, 3 Avrupa ülkesinin İran'la ilgili karar tasarısını askıya alarak kendilerine bir şans daha verdiğini söyledi.

Garipabadi, "3 ülke bir yandan nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiremediler diğer yandan da İran ile UAEA arasındaki diplomasi ve işbirliği ortamını bozmaya çalıştılar. Dolayısıyla görevlerini yerine getirmek için kendilerine yeni bir fırsat tanıdılar." ifadesini kullandı.

Toplamda 35 üyesi bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, her üç ayda bir toplanarak karar alıyor.

Daha önce Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Yönetim Kurulunda İran hakkında alınacak kararın hazirana ertelendiğini ve nisan ayında teknik görüşmelere başlamak için Tahran yönetimiyle anlaşmaya vardıklarını söylemişti.